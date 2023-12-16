Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз стало важной политической победой команды президента Владимира Зеленского и позволит ей в информационном поле несколько компенсировать неудачи в войне с Россией и нарастающие проблемы с продолжением финансовой помощи западных союзников.

О том, что ЕС, скорее всего, примет решение о начале переговоров, несмотря на все вопросы и сомнения относительно готовности Украины к евроинтеграции, мы предполагали еще в октябре, указывая, что со стороны европейцев это будет символическим шагом, чтоб поддержать боевой дух в украинском обществе в нынешний сложный период.

Однако практическое значение данного шага не очень велико. Пока идет война, вступление Украины в ЕС не произойдет точно.

И только после ее окончания (при этом остается еще открытым вопрос как, когда и на каких условиях она закончится) начнется реальный переговорный процесс. И в Европе уже предупреждают, что он будет непростым и займет долгие годы. Проявившиеся в последнее время проблемы в отношениях со странами Восточной Европы (протесты аграриев и перевозчиков) показывают, что условия многие нынешние страны-члены ЕС для Украины могут выставлять жесткие.

Как дальше будут развиваться события по переговорам Украины и ЕС анализирует "Страна".

Орбан вышел на кофе

"Страна" сообщала подробности хода событий заседания Европейского совета, в состав которого входят главы государств и правительств стран-членов блока. Если вкратце, перед саммитом 14 декабря были серьезные опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, на протяжении последнего времени упорно повторявшего, что не время начинать переговоры с Киевом, таки наложит вето на решение. Венгерского лидера долго пытались переубедить - причем даже угрозами - задолго до саммита, но все безуспешно. "Укатывать" продолжили и на "полях".

Еще перед пленарным заседанием с Орбаном за завтраком встретились лидеры ведущих стран ЕС - Германн Олаф Шольц и Франции Эммануэль Макрон, а также президент Евросовета Шарль Мишель глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Затем с Орбаном пообщалась еще лично итальянский премьер Джорджа Мелони.

Какие аргументы для венгерского лидера нашлись, возможно, мы скоро узнаем. Но новость о разблокировании для Будапешта еврофондов на 10 млрд евро, замороженных около года тому назад после обвинений в нарушении Будапештом принципа верховенства закона, говорит, что минимум этот довод получился убедительным.

Так или иначе, перед самым голосованием Орбану предложил Шольц "выйти попить кофе" и дать остальным определить судьбу переговоров, на что венгерский лидер, мол, сразу согласился. Итальянская же пресса пишет, что Орбана уговорила выйти во время голосования и не накладывать вето премьер-министр Италии Мелони (соратница венгерского лидера по европейскому правому движению).

Сам Орбан в интервью венгерскому радио Kossuth заявил, что в течение восьми часов безуспешно пытался убедить коллег по Евросовету отказаться от идеи. Однако он-де был один против 26-ти. По его словам, решающий аргумент с их стороны был такой, что в любом случае окончательное слово о членстве Украины в ЕС будет за 27 национальными парламентами, и венгерские депутаты смогут в случае несогласия проголосовать против этого. В любом случае переговорный процесс на тему Украины будет "очень долгим" и подразумевает принятие множества решений.

"Будет примерно 75 случаев, когда страна (в смысле Венгрия - Ред.) сможет остановить этот процесс, - добавил он. - А перед голосованием Орбан вышел-де, чтобы "не брать это (голосование - Ред.) на совесть страны".

Как бы то ни было, решение по переговорам было принято.

Фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х назвала решение начать переговоры с Украиной и Молдовой, а также предоставить статус кандидата Грузии "стратегическим".

"[Это] день, который останется в истории нашего Союза. Гордимся, что выполнили свои обещания и рады за наших партнеров", - написала фон дер Ляйен.

"Сегодня в Украине у многих - приподнятое настроение, и это важно, это мотивация. Я поздравляю всех вас, каждого и каждую, с тем, что удалось! Удалось всем нам, кто единством Украины укрепляет единство Европы", - заявил в своем вечернем обращении к украинскому народу 14 декабря президент Владимир Зеленский.

Теперь, по его словам, стране предстоит "большая работа" по интеграции в Евросоюз.

"Но мы сделаем. Украина уже не раз доказывала, на что мы способны. Будет и другое победное решение - будет время, когда сможем отпраздновать вступление Украины в ЕС", - отметил украинский лидер.

Однако в тот день Киеву пришла и плохая новость: Евросовет не смог договориться о выделении Украине 50 млрд евро на четыре года в рамках программы Ukraine Facility. Эти деньги должны пойти на частичное погашение дефицита госбюджета, который составляет почти половину суммы запланированных расходов. Собственные доходы страна тратит на оборону и безопасность. Ветировал предоставлении финансовой помощи опять-таки Будапешт.

Украинские власти, впрочем, убеждают, что это "не конец света". Как написал в своем Telegram-канале глава комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа", СН), у Кабмина достаточно денег для финансирования расходов в январе-феврале, а на январском саммите ЕС решение, как ожидает народный депутат, все же будет принято.

"На голосование выносилось пакетное решение относительно внесение изменений в бюджет ЕС до 2027 года. Там не только вопрос выделения средств для Украины, но финансирование Фонда солидарности, миграционной программ. Решение, заветированное Венгрией, отложено до внеочередного саммита ЕС, который может состояться уже в начале января. Много чего говорит о том, что идет определенный торг, в рамках которого вето будет преодолено и решение будет принято в январе. Потому что есть политическая воля остальных 26 стран ЕС одобрить это решение. Как крайний запасной вариант, который бы не хотелось, та же сумма будет выделена иначе на двусторонней межправительственной основе (вроде микрофинансирования, последний транш которого мы получим в декабре). Поэтому обещанная поддержка точно будет", - говорит Гетманцев (СН).

Однако Орбан уже дал понять, что его согласие с выделением помощи Украине также будет увязана с разморозкой заблокированных Евросоюзом средств для Венгрии (заблокированными остаются еще 20 миллиардов евро).

Что дальше?

По процедуре, перед непосредственными переговорами о членстве предстоит утвердить с евроструктурами переговорную рамку. Правда, перед Еврокомиссия, возглавляемая фон дер Ляйен, должна подтвердить, что Киев выполнил все рекомендации ЕК, указанные в докладе об Украине от 8 ноября 2023 года. Из них Верховная Рада только не приняла закон о лоббистской деятельности, внесенный Кабмином.

Однако у правящей команды все мысли уже о согласовании рамки переговоров.

"Это очень важный документ. Я бы сравнил его с регламентом Верховной Рады. Это тоже будет регламент, но наших переговоров с ЕС. Основную нагрузку возьмет на себя правительство. Но многое зависит от того, какой будет зафиксирован в рамке порядок проведения переговоров, пути обхода позиции отдельных стран, участие в подготовительной работе - в какой степени и на каком этапе - украинского парламента, гражданского общества. Потому что, например, Рада, как мы прекрасно понимаем, в условиях украинской политическим реальности может долго искать консенсус, а привлечение общественных активистов с учетом опять-таки нашей специфики обернется продвижением ими своих тем, всем хорошо известных", - говорит высокопоставленный источник во власти, привлеченный к переговорам с ЕС.

По его словам, план - до мартовского саммита лидеров согласовать с Еврокомиссией рамку, чтобы в апреле предметные переговоры открылись.

"Если у партнеров будет четкий план адаптации украинского законодательства к праву ЕС (соответствие проверяется т.н. скринингом - Ред.), они будут более восприимчивы в переговорах о рамке" - говорит собеседник.

Тут нужно сказать, что, по словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина "год" вместе с Еврокомиссией проводила селф-скрининг своего свода законов, чтобы максимально подготовиться к открытию предметных переговоров.

"Нормально нам бы надо было ждать марта, сформировать эти договоренности, потом еще несколько месяцев готовиться и потом еще год-два, как минимум, проходить этот процесс скрининга. Мы начинаем сразу. Мы же весь год осуществляли самооценку вместе с Еврокомиссией. Они не будут начинать с нуля, и на март будут готовы решения", – спрогнозировала Стефанишина.

После саммита весной наступит пауза связанная с новыми выборами в Европарламент, намеченными на июнь. В августе должен быть сформирован новый состав ЕК.

"Но мы будем заниматься нужными голосованиями и формировать "механизм" и кадровый резерв для ведения переговоров. Сейчас идет дискуссия о необходимости превратить Офис Стефанишиной в настоящее министерство. У нее ведь около 50 человек только в подчинении. А потребуется масса экспертиз. Замминистра по евроинтеграции не всегда вытягивают необходимую здесь работу. Плюс еще ревность МИД. Так как во всех странах, вступивших в ЕС, работу по подготовке к членству курировало внешнеполитическое ведомство… Впрочем, во главе рабочей группы все равно будет премьер Шмыгаль, хотя Стефанишина хотела бы сама", - говорит собеседник.

В силу повышенной занятости у вице-премьера могут отобрать евроатлантическое направление, передав Минобороны. "Ей придется больше времени проводить в Брюсселе, но в зданиях не НАТО. Логично, чтобы на себя это взял министр обороны вместе с участием в "профильных" саммитах. Даже в Раде, возможно, придется сделать отдельный комитет по Альянсу", - полагает источник.

Подарок или победа

Теперь разберем, что означает решение лидеров стран ЕС в политическом плане. Политолог Руслан Бортник говорит о символизме голосования.

"В ситуации, когда американская помощь, возможно, заморожена, а выделение еврофинансирования застопорилось, ЕС пошел на этот символический акт, который, конечно, еще важен в силу проходившей в тот же день пресс-конференции Путина. Мол, если бы к первым двум обстоятельствам еще бы и Евросоюз дал заднюю, это точно стало бы подарком Москве", - комментирует эксперт "Стране".

"Это сладкая пилюля Зеленскому перед грядущей неудачей в США. Она должна показать, что не совсем Запад отвернулся от Украины", - полагает политолог Кость Бондаренко.

Тем не менее, это политически важная победа для Зеленского в складывающейся непростой ситуации. Как мы писали, после неудачи украинского контрнаступления на юге и очевидности перехода войны в затяжную фазу положение правящей команды внутри страны и вовне довольно серьезно пошатнулось.

На Западе усилились сомнения в необходимости снабжать Украину оружием и деньгами в неограниченном количестве (в США этот вопрос стал важной частью острой внутриполитической дискуссии, которая может заблокировать новые масштабные поставки Киеву). Дипломатические усилия Зеленского пока не дают нужных результатов везде, но на европейском направлении вот, успех, хотя и неполный. Важно, что пришелся как раз вовремя для Банковой.

"В стране меняется общественное мнение, усиливается внутреннее истощение. Именно поэтому оппоненты Банковой полезли на рожон: они чувствуют перемены в отношении обществе к войне и власти, иначе бы не рисковали. Но в Брюсселе у команды Зеленского получилась победа. Она усилит и самого президента, и всю власть, позволив выиграть еще несколько месяцев в тяжелой борьбе с тревожными тенденциями в общественных настроениях. Если, конечно, не вмешается кардинально война", - полагает политолог Бортник.

Война, конкуренты и Запад

В тоже время практические последствия (в отличие от политических и символических) решения ЕС по переговорам будут не очень значительными.

Безусловно, рамки переговоров и план по адаптации законодательства можно будет согласовать, но пока не закончится война, ни о каком вступлении Украины в ЕС не может идти речь, о чем неоднократно говорили лидеры европейских стран.

Именно поэтому они и согласились с такой скоростью начать переговоры о вступлении, понимания, что это пока их ни к чему не обязывает. Реальные переговоры все равно раньше окончания войны не начнутся.

"Решение о начале переговоров – лишь политическое и не имеет юридической силы. Евросоюз ещё очень далек от реального расширения, включающего Украину", - заявил президент Франции Макрон.

И если смотреть на опыт других стран, то между решением о начале переговоров и вступлении страны в ЕС проходили долгие годы.

С Турцией переговоры начались в 2005 году, с Черногорией - в 2012-м, с Сербией - в 2014-м, с Албанией - в 2020-м. И пока ещё ни одна из этих стран в ЕС не вступила. А у Хорватии процесс от начала переговоров до вступления в ЕС занял 8 лет.

Что касается Украины, то в процессе переговоров она столкнется с двумя ключевыми проблемами.

Первая - с попыткой стран Запада окончательно поставить под свой контроль внутриполитические процессы в стране, судебную и правоохранительную системы. Этот процесс идет еще с 2014-2015 годов и его составной частью стало создание под патронатом западных структур антикоррупционной вертикали НАБУ-САП-ВАКС при участии НАПК, а также целая серия так называемых "судебных реформ". Однако до сих пор это не привело к желаемому результату - определяющее влияние на внутренние процессы в стране, а также на судебную и правоохранительную системы, все равно имеет президент со своим окружением, а также различные кланы - от олигархических, судейских и "силовых" до криминальных. Никуда не делась и тотальная коррупция. Причем на всех уровнях - от системной (когда воруют власти и элита) до низовой.

Западу это не нравится. Тем более, что перед глазами есть пример "самостийной" Венгрии Орбана и Польши времен правления партии "Право и справедливость". И получить еще одну такую же малоуправляемую из Брюсселя страну в ЕС не хотят. Однако пока идет война, объективно эту проблему решить трудно. Но после ее окончания, скорее всего, вопрос будет поставлен в более жесткой форме.

Вторая группа проблем проявилась сравнительно недавно в ходе протестов восточноевропейских фермеров и перевозчиков против украинских конкурентов. Причем она сразу приняла предельно жесткую форму. Для любой страны, которая претендует на вступление в ЕС, переговоры и урегулирование конфликтных тем с каждым из нынешних членов Евросоюза, один из главных и самых проблемных моментов.

И уже понятно, что не только с Венгрией, но и с Польшей, и со Словакией, и с Румынией, переговоры будут крайне непростыми. Так как Украина на европейском рынке для них станет главным конкурентом.

Но, повторимся, до окончания войны все эти проблемы будут оставаться в тени главного вопроса - как, когда и на каких условиях закончится война. И это будет прямо влиять на ход евроинтеграции Украины.

"Любые изменения на фронте повлияют на отношения между Украиной и ЕС. Если Россия начнет добиваться существенных военных успехов, переговоры с высокой долей вероятности будут заморожены, сколько бы разделов законодательства не было адаптировано. Соответственно, украинские успехи или окончание войны путем заморозки по линии фронта будут способствовать переговорному процессу. То есть война есть и будет ключевым фактором, который влияет на перспективы Украины вступить в ЕС", - говорит Бортник.