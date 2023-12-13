Евросоюз всё-таки решил выделить Венгрии заблокированные ранее десять миллиардов евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Незадолго до этого сегодня же издание Reuters сообщало, что Еврокомиссия снова заморозила выделение Венгрии 10 млрд евро.

После того, как премьер Венгрии Виктор Орбан продолжил говорить, что будет блокировать переговоры о членстве Украины в ЕС и выделение ей помощи, а его помощник заявил, что Венгрия хочет получить 30 млрд евро, Еврокомиссия "отреагировала дальнейшим повышением ставок".

Как мы сообщали, Венгрия готова отозвать своё вето на помощь Евросоюза Украине в обмен на деньги. Советник Орбана также заявил, что по-прежнему выступает против полного четырёхлетнего плана помощи Украине и предпочитает, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование только на ближайший год и без внесения поправок в бюджет.

При этом Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что позиция Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз не является предметом торга: Будапешт не ищет для себя тактических выгод в этой ситуации, а просто считает, что Киев и ЕС не подготовлены к началу переговоров о вступлении Украины в блок.