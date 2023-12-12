Венгрия в целом не против евроинтеграции Украины, но "вопрос совсем не в этом".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

По словам главы украинского МИД, на этой встрече он получил сигнал об "окне возможности" относительно открытия переговоров о вступлении в ЕС.

"Венгрия хочет более медленный, скажем, процесс вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления. Но вчера, по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства в ЕС, снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом", - заявил Кулеба.

Как он добавил, сейчас Украина разыгрывает на всех уровнях "самые креативные решения, самые головокружительные комбинации, и открытые, и закрытые", чтобы обеспечить принятие решений о начале переговоров на ближайшем Совете ЕС и выделении 50 млрд евро финансирования.

"Я не могу, к сожалению, быть откровенным и прямолинейным сейчас, потому что ставки чрезвычайно высоки. Но сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об "окне возможности", - сказал Кулеба.

Напомним, Венгрия обещает заблокировать принятие решения о начале переговоров Украины с ЕС.

Между тем ЕС планирует финансировать Украину в обход общего бюджета из-за позиции Будапешта.