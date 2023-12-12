ЕС рассматривает возможность экстренного финансирования Украины в обход общего бюджета из-за позиции Венгрии.

Об этом сообщает Financial Times.

В Украине уже заявили, что такой вариант нежелателен. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что если ЕС вместо выделения Украине 50 млрд евро примет некое альтернативное решение, это поставит страну "на грань выживания с нулевой предсказуемостью на весь год".

Неспособность ЕС согласовать пакет поддержки и начать переговоры о членстве Украины будет рассматриваться Киевом как "провал всего ЕС", заявила Стефанишина.

Внебюджетный инструмент финансирования будет стоить дороже и потребует больше времени. Пока это является для Европы "планом Б".

Венгрия настаивает, что любая помощь Украине не может поступать из совместного бюджета ЕС.

Ольга Стефанишина говорит, что в недавней беседе с Владимиром Зеленским Виктор Орбан намекнул, что разблокирование Еврокомиссией новых денег для Венгрии является "одним из аспектов его позиции" в отношении Киева.

Ранее глава МИД Кулеба предупредил о разрушительных последствиях в случае отказа ЕС от переговоров с Украиной о членстве.

"Обещанные Брюсселем 50 млрд евро также могут стать камнем преткновения на саммите Евросовета, поскольку страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно того, каким образом эту помощь финансировать", – пишет BBC.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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