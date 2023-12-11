Если Евросоюз отвергнет кандидатуру Украины, последствия будут разрушительными.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает служба новостей BBC.

"Я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые возникнут, если Совет не примет это решение", - сказал Кулеба в Брюсселе, комментируя блокирование Венгрией начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

"Обещанные Брюсселем 50 млрд евро также могут стать камнем преткновения на саммите Евросовета, поскольку страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно того, каким образом эту помощь финансировать", – пишет BBC.

Напомним, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала войны встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. По словам министра, они говорили о решении Европейского Совета по открытию переговоров о членстве Украины, против которого выступает Будапешт.

Сийярто заявил, что ЕС не готов к началу переговоров, и что Еврокомиссия не завершила подготовительную работу по этому процессу.

Также агентство Reuters сообщало, что старт переговоров о вступлении Украины в ЕС могут перенести на март из-за позиции Венгрии.

Между тем в Евросоюзе говорят, что не знают, чего именно хочет добиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, блокируя Украину на пути к членству в ЕС, равно как и финансовую поддержку стране.