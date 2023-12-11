Кулеба предупредил о разрушительных последствиях в случае отказа ЕС от переговоров с Украиной о членстве
Если Евросоюз отвергнет кандидатуру Украины, последствия будут разрушительными.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает служба новостей BBC.
"Я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые возникнут, если Совет не примет это решение", - сказал Кулеба в Брюсселе, комментируя блокирование Венгрией начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
"Обещанные Брюсселем 50 млрд евро также могут стать камнем преткновения на саммите Евросовета, поскольку страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно того, каким образом эту помощь финансировать", – пишет BBC.
Напомним, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала войны встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. По словам министра, они говорили о решении Европейского Совета по открытию переговоров о членстве Украины, против которого выступает Будапешт.
Сийярто заявил, что ЕС не готов к началу переговоров, и что Еврокомиссия не завершила подготовительную работу по этому процессу.
Также агентство Reuters сообщало, что старт переговоров о вступлении Украины в ЕС могут перенести на март из-за позиции Венгрии.
Между тем в Евросоюзе говорят, что не знают, чего именно хочет добиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, блокируя Украину на пути к членству в ЕС, равно как и финансовую поддержку стране.