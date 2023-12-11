Словакия вслед за Венгрией высказалась против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом пишут СМИ.

"Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии", - заявил глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

По данным Reuters, принятие решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за отсутствия единства по этому вопросу среди стран-членов Евросоюза могут перенести на март.

Ранее мы писали о том, что премьер Венгрии настаивает, чтобы саммит Евросовета прошел без обсуждения вступления Украины в Евросоюз.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите ЕС обсудят переговоры о вступлении Украины, а не ее членство в Евросоюзе.

Между тем Украина продолжает выполнять рекомендации Еврокомиссии для вступления в Евросоюз. Так, на днях Верховная Рада поддержала законопроекты, необходимые для дальнейшей евроинтеграции.