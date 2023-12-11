Украина может "попрыгать и станцевать", если это будет нужно для вступления в Евросоюз.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня будут обсуждать, в том числе, выполнение Украиной требований для вступления.

Кулеба говорит, что Украина выполнила за месяц все условия, на которые ей дали четыре месяца, и теперь ждет положительного голосования от Евросоюза.

"ЕС хочет принять решение об открытии переговоров о членстве с Украиной. ЕС понимает, что непринятие этого решения также будет означать блокирование расширения ЕС на другие страны также. И у них есть осознание, что это будет иметь ужасные последствия для репутации Евросоюза", - добавил он.

Также у него состоится встреча с коллегой из Венгрии, которая блокирует выделение Украине помощи и ее вступление в ЕС. Будапешт критиковал новый языковой закон, принятый Верховной Радой. Кулеба заявил, что закон отвечает требованиям Венецианской комиссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите ЕС обсудят переговоры о вступлении Украины, а не ее членство в Евросоюзе.