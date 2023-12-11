Принятие решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС могут перенести на март из-за позиции Венгрии, сообщает источник Reuters.

В преддверии саммита ЕС 14-15 декабря, Будапешт снова заявил, что будет блокировать это решение.

"Страны Евросоюза пытаются принять решения в отношении Украины, которые не подготовлены и по которым нет консенсуса, однако Венгрия не поддастся давлению и будет действовать в своих интересах", - заявил глава МИД Петер Сийярто.

Источник Reuters считает, что перенос старта переговоров на март может стать возможным компромиссом с Венгрией.

Помимо переговоров о вступлении, Украине предлагается выделить 50 млрд евро финансовой помощи и еще 20 военной, сообщает Euroactiv.

По данным издания, чтобы получить согласие Будапешта, Еврокомиссия может на этой неделе разблокировать для Венгрии еще 10 млрд евро помощи.

"У нас было ощущение, что Орбан всегда знал, как далеко он может зайти, и что он точно знает, когда пора спускаться с дерева", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Но другие дипломаты обеспокоены, что на этот раз венгерского лидера "не удастся убедить".

Если Венгрия наложит вето на выделение Украине 50 млрд евро через общий бюджет блока, 26 других стран ЕС могут предоставить Киеву свои взносы на двусторонней основе – более сложный и дорогостоящий путь.

А военную помощь в 20 млрд евро в течение четырех лет может заблокировать Германия. Обсуждается выделение хотя бы 5 млрд на следующий год.

Ранее мы писали о том, что премьер Венгрии настаивает, чтобы саммит Евросовета прошел без обсуждения вступления Украины в Евросоюз.

А также, что пемьер Венгрии предложил отложить вопрос о вступлении Украины в ЕС.