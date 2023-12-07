В энергосистеме Украины из-за похолодания зафиксирован дефицит. Задействована аварийная помощь из трех стран Евросоюза: Словакии, Румынии и Польши. При этом отключений света не планируется.

Об этом сообщает в четверг, 7 декабря, пресс-служба "Укрэнерго".

В компании информируют, что потребление электроэнергии из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций. Однако на электростанциях пока нет свободных мощностей. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

"Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт. В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", - говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко говорил, что Украина сможет при необходимости в полтора раза увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза.

Также мы приводили мнение эксперта, когда в Украине могут начаться отключения света.