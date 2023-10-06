Украина приближается к зиме с поврежденной энергосистемой

Украина приближается к зимнему периоду с поврежденной энергосистемой.

Об этом говорится в репортаже Reuters.

Журналисты пишут, что атаки российских ракет и беспилотников сделали энергетическую систему более уязвимой, чем год назад.

"В летние месяцы тысячи инженеров трудились над ремонтом сломанного оборудования... Но не было ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме, а это означает еще больше долгих ночей без света, тепла и воды для миллионов украинцев и еще больше страданий для бизнеса и экономики в целом", – говорится в публикации.

"Многие усилия пошли просто на то, чтобы отремонтировать то, что было разрушено. Мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", – заявил Маркус Липпольд, руководитель энергетической группы в отделе расширения ЕС.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко пожаловался на слишком медленные поставки Западом оборудования для ремонта энергосистемы.

Между тем на днях в "Укрэнерго" заявили, что Украина первой в мире применит некоторые виды защиты энергообъектов от российских ударов.