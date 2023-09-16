С апреля 2023 года Россия сократила темпы расхода крылатых ракет воздушного базирования по Украине. При этом российское руководство нацелилось на ускорение производства таких ракет.

Об этом сообщает минобороны Британии.

"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительный запас крылатых ракет воздушного базирования. Существует реальная вероятность того, что зимой Россия снова направит это оружие против объектов украинской инфраструктуры", - пишет британская разведка.

В ведомстве напоминают, что в период с октября 2022 года по март 2023 года Россия наносила дальние удары по национальной энергетической инфраструктуре Украины.

Также в Силах обороны юга Украины сообщили, что Россия может некоторое время экономить ракеты для возобновления массированных обстрелов критической инфраструктуры в осенне-зимний период, когда начнется отопительный сезон.

По данным The New York Times, РФ удалось нарастить производство ракет до уровня выше довоенного, несмотря на западные санкции, что "может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины".