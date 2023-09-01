Россияне сейчас экономят ракеты, чтобы зимой устроить массированные удары.

Такое мнение высказала глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, Россия будет бить по энергетическим объектам, ведь они до сих пор являются приоритетными целями для нее.

"Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически скапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны", – отметила руководитель пресс-центра.

Она добавила, что изменение тактики во время обстрелов, которая происходит сейчас, имеет целью найти пробелы в украинской ПВО.

Напомним, недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если Россия не будет наносить удары по энергосистеме.

Ранее в украинской разведке назвали число оставшихся у России дальнобойных ракет.

Также в ГУР озвучили возможную тактику ударов РФ по Украине этой осенью.

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