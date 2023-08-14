Россия изменила тактику ударов беспилотниками "Шахед" по Украине.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью "РБК-Украина".

"Построение маршрутов постоянно меняется. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности. Сложность сбития заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя), и определить направление их полета в ночное время довольно сложно.

При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться. Предпочтительны обычно комплексы, которые самостоятельно обнаруживают воздушные цели с помощью РЛС", - рассказал Наев.

Касательно угрозы повторного наступления РФ на Киев, такой вероятности он не исключил, но заявил, что сейчас она "не подкреплена силами и средствами".

"Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Наша разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок", - добавил генерал.

Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщили, что россияне продолжают тактику истощения украинской ПВО, применяя комбинированные удары.

А британская разведка указала на изменения в целях ракетных атак РФ.