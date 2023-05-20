Российская армия с начала войны учла некоторые свои ошибки и заметно улучшилась.

Такой вывод делает в специальном докладе британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

В частности, по мнению аналитиков, пехота перешла от попыток развертывания единых батальонных тактических групп к развертыванию более специализированных подразделений: линейных, штурмовых, "одноразовых". Они формируются в группы, организованные по задачам. Например, линейная пехота в основном используется для удержания местности и оборонных операций. Одноразовая - для непрерывных столкновений с целью либо выявления украинских огневых позиций, либо для поиска слабых мест в украинской обороне.

Российские инженеры начали строить сложные препятствия и полевые укрепления по всему фронту, причем чаще всего с несколькими механизмами инициирования детонации для усложнения прохождения.

Российская бронетехника теперь редко используется для попыток прорыва, а преимущественно для огневой поддержки. Россия стала применять тепловой камуфляж на своих машинах, что улучшило их "невидимость".

Российская артиллерия стала более мобильной, снизив восприимчивость к контрбатарейному огню.

Во время обстрелов произошел переход от использования россиянами 152 мм гаубиц к 120 мм минометам, что отражает наличие боеприпасов и стволов. При этом российские РСЗО являются самой большой проблемой для украинских наступательных операций.

Российские средства РЭБ остаются мощными, с приблизительным распределением не менее одной большой системы на каждые 10 км фронта. Эти системы в значительной степени направлены на поражение БПЛА: потери украинских БПЛА остаются примерно на уровне 10 тысяч в месяц.

Скорее всего, Россия научилась в реальном времени перехватывать и расшифровывать украинские 256-битные системы тактической связи Motorola, говорится в докладе.

Российские силы ПВО также значительно повысили свою эффективность. Они имеют надлежащую связь. По оценкам украинских военных, противовоздушные средства РФ теперь перехватывают часть ударов GMLRS, поскольку российские точечные системы ПВО напрямую заведены на мощные радарные станции.

В июле 2022 года российские военные вывели основные штабы из зоны досягаемости GMLRS и разместили их в укрепленных сооружениях. Они также подключили свои штабы к украинской телекоммуникационной кабельной сети на захваченных территориях, что значительно снизило возможность радиоперехвата и заметность.

Впрочем, вывод RUSI делает все же в целом благоприятный для ВСУ: если Украина сможет нарушить российскую оборону и навязать ей динамичную ситуацию, российские подразделения, скорее всего, быстро потеряют координацию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что россияне изменили тактику на фронте и перешли к обороне.

А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия постоянно меняет тактику и приоритетные для поражения цели массированных обстрелов Украины в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой.