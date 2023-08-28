Россияне изучают энергетические объекты Украины, ищут их уязвимые места и оценивают расположение систем ПВО, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков ракет и беспилотников осенью.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".



По его словам, осенью тактика потенциальных ударов РФ будет зависеть от определения объектов критической инфраструктуры Украины. Это могут быть 1-3 удара, направленных на один объект для полного уничтожения, и массированный удар разными видами вооружения - беспилотниками и ракетами.

"Однако таких массированных ударов, как это было в прошлых октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно - скорее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а вместо этого только истощат свои запасы, как в прошлом году", - сказал Скибицкий.

По его словам, в разведке будут делать все, чтобы защитить критические объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и, соответственно, дать рекомендации энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

Напомним, недавно ночью РФ впервые запустила по Украине "Калибры" с Азовского моря.

Также, по данным Воздушных сил ВСУ, россияне вновь поменяли тактику ракетных ударов по Украине, чтобы запутать ПВО.