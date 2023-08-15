Минувшей ночью РФ атаковала Украину в том числе ракетами Х-101, произведенными уже в этом году.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, российские ракеты были выпущены в апреле и содержат около 30 иностранных микросхем.

Ермак также написал, что сейчас нарабатываются предложения, как лишить Москву доступа к западным технологиям, и призвал усилить антироссийские санкции.

Тем временем Минобороны РФ подтвердило ночной ракетный удар по Украине. В ведомстве утверждают, что войска РФ по "ключевым предприятиям военной промышленности", "все объекты поражены", а "военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб".

Также Москва впервые заявила о перехвате четырех дальнобойных ракет SCALP-EG - французской версии британских Storm Shadow.

Напомним, Украина сообщала, что ночью удалось сбить 16 ракет из минимум 28.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о ночной ракетной атаке.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне вновь поменяли тактику ракетных ударов по Украине, чтобы запутать ПВО.