Во Львовской области от атаки РФ пострадали 15 человек. Повреждены десятки домов, медколледж и детский сад
Во Львовской области в результате ночной ракетной атаки РФ пострадали 15 человек. Самой младшей - 10 лет, старшей - 72. Сбить удалось одну ракету из семи.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
Повреждены около 40 домов, половина из них - в Железнодорожном районе Львова. Особенно много - на улицах Каховской и Патона. Были пожары.
Пострадал Львовский медицинский профессиональный колледж "Монада", загорелись три здания промышленного предприятия.
Одна из ракет попала по территории детсада, здание получило повреждения.
Еще 15 домов повреждены в Ставчанах в пригороде Львова, четыре - в селе Суховоля.
Ранее сообщалось, что во Львове спасатели потушили пожар в пятиэтажке, возникший в результате ракетной атаки РФ.
Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.
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