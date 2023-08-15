Во Львовской области в результате ночной ракетной атаки РФ пострадали 15 человек. Самой младшей - 10 лет, старшей - 72. Сбить удалось одну ракету из семи.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Повреждены около 40 домов, половина из них - в Железнодорожном районе Львова. Особенно много - на улицах Каховской и Патона. Были пожары.

Пострадал Львовский медицинский профессиональный колледж "Монада", загорелись три здания промышленного предприятия.

Одна из ракет попала по территории детсада, здание получило повреждения.

Еще 15 домов повреждены в Ставчанах в пригороде Львова, четыре - в селе Суховоля.

Ранее сообщалось, что во Львове спасатели потушили пожар в пятиэтажке, возникший в результате ракетной атаки РФ.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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