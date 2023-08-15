В результате массированной атаки в Луцке две крылатые ракеты РФ поразили промышленное предприятие.

Такие уточненные данные привел губернатор Волынской области Юрий Погуляйко.

По словам губернатора, после прилета погибли три человека, еще трое ранены.

На месте работают правоохранители и спасатели.

Напомним, ночью 15 августа РФ осуществила новую ракетную атаку по Украине. Подтверждены прилеты в Луцке, Львове и Черкасской области.

В Воздушных силах сообщили, что было запущено не менее 28 российских крылатых ракет разных типов. 16 из них сбиты.

Также рано утром во время ракетной атаки был прилет по промышленному предприятию в Днепре, пострадали два человека.

Заявляется и об ударе по спортивному комплексу. В здании вылетели окна, разбит фасад и внутренняя стена.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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