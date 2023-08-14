В Херсоне в результате ночных российских обстрелов 14 августа пострадали мирные жители.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Около двух часов ночи армия России ударила по жилым кварталам города. Двое мужчин, 48 и 44 года, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины травмы средней степени тяжести.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, накануне россияне обстреляли Херсонскую область. Погибли шесть человек, среди них младенец. Сообщалось, что 12-летний мальчик, пострадавший из-за обстрела, скончался в больнице.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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