Войска РФ обстреляли село в Херсонской области, пострадал 28-летний парень
Сегодня утром, российские войска обстреляли село Велетенское Белозерской общины в Херсонской области. В результате удара мужчина получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Около 04:30 российская армия нанесла удар по мирному населенному пункту. В результате обстрела тяжелые ранения получил 28-летний мужчина", - говорится в сообщении.
У мужчины диагностировали ожоги 70% тела – лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь пострадавшего.
Напомним, вчера россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб 31-летний капитан полиции. 12 человек ранены, среди которых четыре работника полиции. Несколько человек в тяжелом состоянии.
Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области после ракетного обстрела РФ погиб 8-летний ребенок. Удар наносился аэробалистическими ракетами по инфраструктуре области. В результате ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.
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