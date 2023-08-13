Сегодня утром, российские войска обстреляли село Велетенское Белозерской общины в Херсонской области. В результате удара мужчина получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Около 04:30 российская армия нанесла удар по мирному населенному пункту. В результате обстрела тяжелые ранения получил 28-летний мужчина", - говорится в сообщении.

У мужчины диагностировали ожоги 70% тела – лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь пострадавшего.

Напомним, вчера россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб 31-летний капитан полиции. 12 человек ранены, среди которых четыре работника полиции. Несколько человек в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области после ракетного обстрела РФ погиб 8-летний ребенок. Удар наносился аэробалистическими ракетами по инфраструктуре области. В результате ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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