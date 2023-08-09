В Купянском районе Харьковской области призывают жителей региона "принять решение" об эвакуации.

Об этом написал и. о. начальника Купянского РВА Андрей Канашевич в своем Facebook.



"Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии фронта... Как следствие, почти каждый день, есть погибшие и раненые среди мирного населения", - написал в Фейсбуке и. о. начальника Купянского РВА Андрей Канашевич.

Он предлагает жителям района принять "ответственное и взвешенное решение" о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и других областей.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила о ситуации на Купянском направлении, где РФ сосредоточила основные наступательные усилия. По ее словам, цель РФ - выйти на Купянск.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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