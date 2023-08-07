В селе Кучеровка Купянского района под обстрел попал жилой дом. Погибли два человека, трое ранены.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Россияне обстреляли село Кучеровка Купянского района, попали в жилой дом. Известно о двух погибших и трех раненых", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ активизировала наступление на этом направлении. В Минобороны Украины сообщили, что россияне пытаются вернуть утраченные территории Харьковской области, на прошлой неделе там шли тяжелые бои. Однако продвинуться армии РФ не удалось.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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