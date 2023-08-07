В понедельник, 7 августа, в Украине идет 530-й день войны с Россией.

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7 августа

12.05 Украина вернула из плена еще 22 человека, сообщает глава ОП Ермак.

Освобождены два офицера, сержанты и рядовые, которые воевали на разных направлениях. Среди них есть раненые.

Россия об обмене пленными пока не сообщала.

10.57 Основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

«Враг минирует позиции даже в 3 слоя и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует господствующие ключевые высоты», – сказала Маляр.

10.45 В селе Кучеривка Купянского района под обстрел попал жилой дом, сообщает глава ОП Ермак.

Два человека погибли, трое ранены.

10.00 Самые тяжелые бои на минувшей недели были на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории Харьковской области, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Однако продвинуться россиянам не удалось.

"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр в эфире телемарафона.

09.40 Крупнейшие европейские компании потеряли в РФ не менее 100 млрд евро после ее вторжения в Украину, пишет Financial Times.

Исследование годовых отчетов 600 компаний за 2023 год показало, что у 176 фирм обесценились активы, выросли расходы, связанные с курсовой разницей, и другие траты в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий.

Этот показатель еще не включает косвенные макроэкономические последствия, например, рост цен на энергоносители и сырьевые товары.

Сообщается, что более 50% из 1871 европейских предприятий в России продолжают работать и после войны.

«Даже если компания потеряла много денег, уезжая из России, те, кто остается, рискуют потерять гораздо больше. Оказывается, стратегия «резать и бежать» была лучшей стратегией для компаний, решающих, что делать в начале войны. Чем быстрее вы уйдете, тем меньше ваши потери», - говорит партнер стратегического консалтинга Control Risks Наби Абдуллаев.

09.31 В Курской области вчера днем силами РЭБ был посажен беспилотник самолётного типа, утверждают российские паблики и публикуют фото.

Сообщается, что его посадили у села Кондратовка Беловского района.

Пострадавших и разрушений нет.

09.25 В ближайшие дни массированные обстрелы Украины не ожидаются, заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас ни одного ракетоносителя на службе нет, скорее всего, они снаряжаются, и им нужно определенное время для того, чтобы наладить свои действия с авиацией. Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать либо баллистические угрозы, либо любые способы атак по прифронтовых территориях. Ракетный и дроновый террор на определенной паузе. Хотя, может, им потребуется и меньше времени, чем пару дней", - заявила Гуменюк в эфире телемарафона.

08.50 Украинское и польское командование провели встречу по поводу ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев встретился с главой Оперативного командования Польши Томашем Пиотровски.

Они рассмотрели "комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК Вагнер", - говорится в сообщении Украины.

Также стороны обсудили обучение украинских военных на польской технике.

08.45 Вчерашний ракетный удар по Харькову повредил предприятие в Холодногорском районе.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

Также, по его словам, от удара авиабомбы под Купянском погибла женщина.

Синегубов сообщает о попытке РФ атаковать восточнее Петропавловки - села поблизости от Купянска (на карте). Атака отражена, но по деревне был удар авиабомбы.

08.35 В боях на Запорожском направлении погиб бывший народный депутат из Луцка Сергей Слабенко.

В 2002-2006 годах он был главой подкомитета по деятельности судов. Входил в "Нашу Украину" Виктора Ющенко.

С 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета.

У Слабенко остались жена и дочь.

08.25 Ночью силы РФ обстреляли центральный район Херсона.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У восьми человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одного маломобильного человека.

Во время тушения пожара, нанесенного ударом РФ, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Через пол часа обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

Около 03:15 армия России вновь атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

07.45 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из РСЗО.

В течение суток произошло 50 боевых столкновений.

На Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области.

Враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. Так, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ. Тела были захоронены на двух локациях.

07.31 Ночью был ракетный удар по Днепропетровской области. Ракета упала в Синельниковском районе, где возник пожар.

Пострадавших нет. Другие последствия выясняются.