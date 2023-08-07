В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 августа.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 28 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области;

Бахмутском – в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы;

Авдеевском – в районе Авдеевки;

Марьинском – в районах Марьинки;

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и 33 авиаудара, совершила 50 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.

Напомним, сегодня украинское командование обвинило Россию в применении химического оружия в районе Новоданиловки, что находится под Ореховым на Запорожском направлении.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.