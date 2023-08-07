Украинское командование обвинило Россию в применении химического оружия в районе Новоданиловки, что находится под Ореховым на Запорожском направлении.

О случае применения написал в своем телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Как заявил Тарнавский, россияне за сутки дважды использовали боеприпасы к РСЗО, содержащие химические вещества. Преположительно речь идет о хлорпикрине. При этом люди вследствие применения этого вещества не пострадали.

Хлорпикрин, также известный как нитрохлороформ, - это бесцветная или бледно-желтая маслянистая жидкость с резким запахом. Вещество в 1848 году открыл шотландский химик Джон Стенхаус. Оно плохо растворяется в воде, но хорошо — в иприте, дифосгене и многих других отравляющих веществах. Не горит, имеет более высокую плотность по сравнению с воздухом и очень токсичный.

При контакте хлорпикрин вызывает сильное воспаление глаз, носа, горла и дыхательных путей. Эффективно работает в качестве слезоточивого газа, быстро лишая человека боеспособности, но в большой концентрации может привести к смерти. Кроме того, химикат отравляет воду и пищу.

Вещество в больших количествах использовали во время Первой мировой войны и накапливали во время Второй мировой войны. Сейчас его запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрете химического оружия наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой.

В июле в ВСУ уже заявляли, что российские войска применяют химическое оружие на Бахмутском направлении.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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