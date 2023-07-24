В результате вечернего обстрела Константиновки в Донецкой области погиб ребенок.



Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.



Также, по его словам, ранены минимум шесть человек, включая троих детей.



Кириленко заявил, что россияне открыли огонь кассетными боеприпасами по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди.

Позже начальник Константиновской ГВА Алексей Рослов заявил уже о восьми раненых. По его словам, среди пострадавших – четверо детей.

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