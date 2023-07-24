Киев в ближайшее время проинформирует Пентагон о последствиях применения американских кассетных боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

По его словам, подробности ударов не будут раскрыты до передачи этого отчета.

"Я надеюсь, что они будут более эффективны, чем обычные боеприпасы. Особенно против артиллерийских систем, во время контрбатарейных боев, а также против бронетранспортеров, боевых машин пехоты и пехоты в полях", - сказал Резников.

Напомним, недавно в сети появились первые кадры использования украинскими военными кассетных боеприпасов. ВСУ начали применять боеприпасы такого типа в местах сосредоточения российских войск на Купянском направлении.

По данным экспертов, кассетные боеприпасы увеличат ликвидацию живой силы и повреждение техники РФ.

Между тем газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники из Пентагона сообщала, что американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских войск.