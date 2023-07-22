Оператор немецкого СМИ Deutsche Welle Евгений Шилко получил сегодня ранение российскими кассетными боеприпасами. Это произошло неподалеку от Дружковки Донецкой области, которая находится в 23 километрах от линии фронта.

Об этом сообщается на сайте DW.

Съемочная группа издания попала под российские обстрелы около 12:10 во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. В ходе атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали.

Шилко доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивают как стабильное. Корреспондент DW Матиас Бёлингер и команда по безопасности, сопровождавшая съемочную группу, не пострадали. Поврежден автомобиль журналистов.

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки, вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли на землю, раздалось еще несколько взрывов, мы увидели, что есть раненые. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами", - рассказал Беллингер.

Генеральный директор DW Петер Лимбург поблагодарил репортеров, которые продолжают выполнять свою работу, освещая войну, несмотря на обстрелы и угрозу жизни.

"Несмотря на все предпринятые меры безопасности и удаленность от российского фронта, работа наших коллег в зоне боевых действий остается опасной", - отметил он и пожелал Шилко быстрого выздоровления.

Сегодня российская сторона сообщила, что при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ в Запорожской области погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Еще три работника СМИ были серьезно ранены.

Весной в зоне боевых действий погиб украинский журналист Богдан Битик. Украинец сопровождал корреспондента итальянской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино.