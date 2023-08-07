Основной задачей украинских войск на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Враг минирует позиции даже в три слоя, и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует господствующие ключевые высоты", – сказала Маляр.

Ранее в ВСУ объяснили, в чем сложности с преодолением российской обороны на юге. В том числе, касательно мин.

А недавно в британской разведке заявили, что продвижение ВСУ на юге сдерживают кустарники и мелкие деревья.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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