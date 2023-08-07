Продвижение осложнено минированием. В Минобороны назвали основную задачу ВСУ при наступлении на юге
Основной задачей украинских войск на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием.
Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, сообщает пресс-центр Минобороны Украины.
"Враг минирует позиции даже в три слоя, и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует господствующие ключевые высоты", – сказала Маляр.
Ранее в ВСУ объяснили, в чем сложности с преодолением российской обороны на юге. В том числе, касательно мин.
А недавно в британской разведке заявили, что продвижение ВСУ на юге сдерживают кустарники и мелкие деревья.
Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".
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