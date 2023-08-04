Американские чиновники разочарованы темпами украинского контрнаступления и недовольны тем, что Украина не задействует хорошо обученные подразделения.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на опрошенных им сотрудников администрации.

По сведениям телеканала, некоторые чиновники разочарованы ходом контрнаступления, в результате которого "удалось взять под контроль менее 100 кв. миль территории".

По словам неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон и союзники дали Киеву все, о чем он просил для контрнаступления, включая 500 танков и сотни бронемашин.

Чиновники и эксперты ожидают, что попытка прорыва через российские линии на востоке и юге почти неминуемо приведет к большим потерям ВСУ.

По мнению экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, есть риск того, что пессимистические выводы об украинских перспективах могут стать пророчеством.

"Если здесь будет бытовать мнение, что Украина не сможет победить, тогда мы не будем предоставлять им необходимое для победы", - считает Тейлор.

Ранее украинские военные объяснили американским журналистам, почему наступление идёт так медленно.

Также CNN выпустил репортаж о кровопролитных боях за Старомайорское на Времьевском выступе.