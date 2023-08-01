Американский телеканал CNN продолжает рассказывать о кровопролитных боях за Старомайорское на Времьевском выступе, которое недавно освободили ВСУ.

Пример этого села "представляет большую проблему для Украины, контрнаступление которой продолжается".

В Старомайорском "почти не осталось стены, за которой киевские силы могут защищать отвоёванную территорию, что делает их с трудом заработанные успехи уязвимыми для российской артиллерии".

В понедельник "руины деревни подверглись непрекращающимся артиллерийским обстрелам. В какой-то момент российские официальные лица даже заявили, что изгнали украинских военных из села, что Украина категорически отрицала".

Каждые взятые сто метров села "омрачались изнурительными потерями". Штурм шёл под вражеским обстрелом, когда негде было укрыться от снарядов.

Положение Украины в Старомайорском особо осложняется тем, что россияне находятся на восточном берегу реки Мокрые Ялы и могут использовать её урочище для ведения артиллерийского огня.

Ранее CNN сообщал, что украинская армия удваивает усилия, прорывая мощную оборону РФ на юге.

Перед этим американские СМИ пишут, что Украина, возможно, начала главный удар своего контрнаступления.