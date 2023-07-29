ВСУ "удваивают усилия по прорыву мощной обороны России", что позволило им "немного продвинуться к югу от города Орехов", а также добиться "скромных успехов" восточнее (видимо, на Времьевском выступе).

Об этом пишет CNN, анализируя первые итоги новых украинских атак на юге.

Но наступление спотыкается, во-первых, об удары российской авиации и артиллерии.

"Их вертолеты летают здесь парами и обстреливают наши позиции, работают штурмовики Су-25, сбрасывают бомбы на головы нашим ребятам. Сюда стянуто много подразделений, чтобы попытаться не только остановить наше движение, но и отбить утраченные позиции на определенных участках", - заявил CNN Константин Денисов, член "Легиона свободы", принимающий участие в боях на юге.

Также, по мнению экспертов, начатое Украиной разминирование российских позиций "не сломает хребет российской обороне".

"На спутниковых снимках видно несколько слоев российских укреплений, иногда глубиной 20 километров", - пишет издание.

Возникают у западных аналитиков вопросы и к тактике ВСУ.

"Несмотря на торопливую подготовку, в том числе в Западной Европе, украинские силы, похоже, с трудом проводят общевойсковые операции", - говорится в статье.

Эти операции слабо синхронизированы между собой, считает военный эксперт Франц-Стефан Гэди после посещения передовой и общения с украинскими военными.

"Украине придется лучше синхронизировать и адаптировать текущую тактику, без которой западное оборудование не окажется тактически решающим в долгосрочной перспективе", - заявил он.

При этом военные эксперты пока не видят признаков того, что Украина ввела крупные силы в бой. "Мы не видели никаких свидетельств атаки на уровне батальона и, конечно же, атак на уровне бригады (украинская бригада – это примерно 3000 военнослужащих)", - заявил Джордж Баррос из "Института изучения войны".

Среди преимуществ для Украины он называет географические - некоторые линии обороны РФ разделены реками или лесными массивами. Примером тому Баррос видит успехи ВСУ на Времьевском участке, где украинские силы продвигаются в основном вдоль реки Мокрые Ялы.

Фактор же усталости российских войск эксперты предлагают не переоценивать.

"Российские силы, даже если они сильно деградировали и не имеют боеприпасов, вероятно, способны задержать, сдержать или отразить отдельные украинские наступления размером со взвод или роту, если только эти атаки не будут лучше скоординированы и синхронизированы на более широкой линии фронта", - считает Гэди.

По его мнению, контрнаступление Украины "останется кровавой борьбой на истощение, когда резервные подразделения будут постепенно подпитываться в ближайшие недели и месяцы".

CNN делает вывод, что "конфликт начинает напоминать статичные линии фронта, которые начали укрепляться на Донбассе в 2015–2016 годах". И в этой связи возникают вопросы.

"Не начнут ли западные правительства оказывать давление на Украину, чтобы добиться урегулирования? А учитывая понесенные к настоящему времени потери, способность России создавать резервы и неопределенность вокруг президентских выборов в США, изменятся ли собственные расчеты украинского правительства?", - пишет издание.

Как писала "Страна", за сутки ВСУ уничтожили 390 оккупантов и 11 артсистем.

Ранее в РФ заявили о своем продвижении под Сватово. В ВСУ сообщили, что теснят россиян под Бахмутом.

Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.