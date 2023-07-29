Под Работино, где украинские войска на днях пошли в крупную атаку, уже второй день ВСУ "не предпринимали никаких подтвержденных действий".

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

Ранее New York Times и другие западные СМИ написали, что Украина бросила под Работино основные силы, подготовленные для контрнаступления на Токмак и Мелитополь. Украина этого не подтверждала.

При этом украинские войска продвигаются к югу от Бахмута, в районе Курдюмовки и Андреевки - пишет "Институт" со ссылкой на российских военных блогеров.

Россияне в свою очередь продвигаются на рубеже Сватово - Кременная.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 28 июля, видно, как российские подразделения 21-го мотострелкового полка (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) переправляются через реку Жеребец юго-западнее н. п. Кармазиновка", - говорится в отчете ISW.

Напомним, украинские военные освободили село Старомайорское на Времьевском выступе и начали зачистку этого села в Донецкой области.

Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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