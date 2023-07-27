Украинские военные ведут зачистку Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Старомайорское освободили, Силы обороны продолжают зачищать населенный пункт", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее об освобождении Старомайорского сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Взятие села открывает дорогу для продвижение ВСУ к другому селу - Старомлыновка, крупному транспортному узлу и укрепрайону РФ на данном направлении.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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