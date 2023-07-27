Украина, похоже, наращивает контрнаступление, перебрасывая тысячи дополнительных военнослужащих на южный фронт.

Об этом пишет CNN cо ссылкой на представителей США.

Украина направила больше сил на юго-восток страны, что является признаком того, что Киев выявил потенциальные слабые места в оборонительных линиях России, сообщили CNN два американских чиновника.

С момента начала операции в начале июня украинские военные удерживали большое количество обученных военнослужащих, некоторые из них были оснащены более мощным западным оружием.

По словам одного из официальных лиц США, хотя ВСУ все еще сохраняют некоторую боевую мощь в резерве, сейчас они развернули "основную часть" сил, выделенных для контрнаступления.

Удар, кажется, принес некоторые результаты. Как сказал представитель США, в ходе контрнаступления были прорваны некоторые элементы российских оборонительных рубежей на юго-востоке и резервные подразделения прибыли, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Ранее командир 78-го полка спецназа с позывным "Султан" сообщил изданию Financial Times, что некоторые украинские резервы переброшены на юг.

Также другие западные СМИ начали писать, что Украина уже направила дополнительные силы в наступление. Хотя их источники предупреждают, что это все еще не основной удар.