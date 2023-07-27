Некоторые украинские резервы действительно уже переброшены на юг.

Это подтвердил командир 78-го полка спецназа с позывным "Султан" изданию Financial Times.

Султан рассказал, что его подразделение специального назначения вынуждено сражаться "как обычная пехота", чтобы помочь заполнить пустоту, оставленную бригадами, понесшими тяжелые потери в начале контрнаступления.

"Нас должно быть от четырех до восьми человек, которые занимаются разведкой и операциями в тылу врага. Но нам говорят: "Теперь вы должны драться, как и все остальные". К счастью, артиллерия прикрыла наши задницы", - сказал он.

По словам украинских и западных источников FT, в ходе наступления на юге Украина потеряла почти пятую часть всего снаряжения НАТО, предоставленного для операции.

Поэтому вместо прорыва через минные поля на бронетехнике украинские силы сосредоточили свое усилие на обстреле российских оборонительных позиций сильным артиллерийским огнем, что позволило сократить потери и добиться небольшого, но стабильного продвижения.

Ранее западные СМИ начали сообщать, что Украина уже направила дополнительные силы в наступление. Хотя их источники предупреждают, что это все еще не основной удар.

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