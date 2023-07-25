На Запорожском фронте сейчас идет фаза войны на истощение российской армии.

Об этом заявил офицер ВСУ Арти Грин.

"Это не тупик, а интенсивная фаза боев. На моем направлении уже второе пополнение - противник ввел в бой на участке, который я хорошо вижу, резервы, численностью превышающие первоначальный состав. Когда мы этих перемелем, затыкать будет уже нечем", - заявил офицер.

На "размягчение" переднего края российской обороны он отводит еще две-три недели. За этот срок, по его мнению, все российские резервы будут "перемолоты".

Тот же тезис о "перемалывании" сил противника в расчете на их полное истощение как стратегии ВСУ в наступлении ранее высказывали в той или иной форме и другие украинские спикеры.

В тоже время, эффективность данной стратегии напрямую зависит от того, сколько резервов на самом деле есть у России. И действительно ли они близки к истощению. .

По одним оценкам, в ходе осенней мобилизации призвали гораздо больше официально заявленных 300 тысяч человек и потому резервов у России еще немало. По другим данным – резервы не такие значительные, многие подразделения давно без ротации, а потому без новой волны мобилизации ситуация для армии РФ на фронте может стать проблемной.

В тоже время в РФ сейчас активно принимают законы по обеспечению призыва в армию. То есть, судя по всему, вариант новой мобилизации, если российские резервы подойдут к истощению, в Москве не исключают.

Как писала "Страна", по словам мэра Мелитополя, оккупанты продолжают завозить военную технику на Запорожскую линию фронта.