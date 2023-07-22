Российксие войска продолжают завозить в Мелитополь военную технику, которая следует на Запорожскую линию фронта как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Сообщается, что вчера колонны КамАЗов проехали по улице Героев Украины в сторону Запорожья. Мелитополь также заполонили вражеские "Тигры".

Федоров добавил, что на дорогах пьяные российские военные нередко провоцируют ДТП. Вчера "Тигр" Росгвардии протаранил гражданский автомобиль по улице Александра Невского. По информации очевидцев после ДТП росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом".

Как писала "Страна", ВСУ наступают под Мелитополем, Бердянском и закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее в Генштабе также сообщали, что ВСУ продвинулись на Запорожском фронте.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

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