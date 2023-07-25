Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской АЭС.



Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, говорится в сводке организации.



Сообщается, что осмотр прошел 23 июля, во время которого и нашли несколько мин. Они находятся в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции. Мин именно на внутреннем периметре площадки эксперты не заметили.



МАГАТЭ предварительно знали о решении разместить мины вне периметра площадки, а также "в определенных местах внутри". Россияне им ответили, что это "военное решение". Гросси добавил, что наличие взрывчатки не отвечает требованиям безопасности.



Также МАГАТЭ до сих пор требует доступа к крышам ЗАЭС, в том числе блоков 3 и 4, "которые представляют особый интерес".

Ранее в Офисе президента оценили шансы подрыва Запорожской АЭС и обвинили главу МАГАТЭ в клоунаде.

А Владимир Зеленский заявил, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС уже после передачи станции Украине.

В то же время в "Энергоатоме" сообщили о размещении пулеметных гнезд на энергоблоках станции.