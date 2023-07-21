Россия не допустила инспекторов МАГАТЭ на крышу реакторных блоков Запорожской АЭС
Российская сторона до сих пор не допустила инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на крышу реакторных блоков Запорожской АЭС.
Об этом говориться в сообщении Агентства изданию Reuters.
Согласно заявлению, Москва до сих пор не позволяет инспекторам МАГАТЕ осмотреть крыши реакторов на оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции, хотя с момента подачи запроса на требуемый доступ прошло уже две недели.
4 июля Украина и РФ обвинили друг друга в подготовке ядерной провокации на крупнейшей в Европе атомной электростанции, где Международное агентство по атомной энергетике неоднократно предупреждало о возможной катастрофе в случае повреждения реакторов или хранилищ ядерных отходов в ходе боёв.
Руководители украинских ведомств утверждали, что именно на крышах реакторов россиянами размещена взрывчатка. Также звучали заявления, что РФ планирует в ближайшее время устроить провокации на ЗАЭС в виде обстрела с применением тяжёлого вооружения.
Как сказано в заявлении МАГАТЭ, инспекторы Агентства провели дополнительные инспекции и обходы — "пока не наблюдая никакой тяжёлой военной техники, взрывчатых веществ или мин, — но всё ещё ожидают доступа на крыши реакторных блоков".
Напомним, в Офисе президента оценили шансы подрыва Запорожской АЭС и обвинили главу МАГАТЭ в клоунаде.
Также Владимир Зеленский заявил, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС уже после передачи станции Украине.