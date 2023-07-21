Российская сторона до сих пор не допустила инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на крышу реакторных блоков Запорожской АЭС.

Об этом говориться в сообщении Агентства изданию Reuters.

Согласно заявлению, Москва до сих пор не позволяет инспекторам МАГАТЕ осмотреть крыши реакторов на оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции, хотя с момента подачи запроса на требуемый доступ прошло уже две недели.

4 июля Украина и РФ обвинили друг друга в подготовке ядерной провокации на крупнейшей в Европе атомной электростанции, где Международное агентство по атомной энергетике неоднократно предупреждало о возможной катастрофе в случае повреждения реакторов или хранилищ ядерных отходов в ходе боёв.

Руководители украинских ведомств утверждали, что именно на крышах реакторов россиянами размещена взрывчатка. Также звучали заявления, что РФ планирует в ближайшее время устроить провокации на ЗАЭС в виде обстрела с применением тяжёлого вооружения.

Как сказано в заявлении МАГАТЭ, инспекторы Агентства провели дополнительные инспекции и обходы — "пока не наблюдая никакой тяжёлой военной техники, взрывчатых веществ или мин, — но всё ещё ожидают доступа на крыши реакторных блоков".

Напомним, в Офисе президента оценили шансы подрыва Запорожской АЭС и обвинили главу МАГАТЭ в клоунаде.

Также Владимир Зеленский заявил, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС уже после передачи станции Украине.