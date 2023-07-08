Россияне продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

Об этом сообщает военная разведка Украины.

"В технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", - говорится в заявлении.

Ранее "Энергоатом" сообщил о размещении пулеметных гнезд на энергоблоках станции.

При этом 6 июля глава ГУР Буданов сказал, что вероятность теракта на ЗАЭС снижается.

"Страна" подробно разбирала все слухи о теракте на ЗАЭС.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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