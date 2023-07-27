Глава Пентагона Ллойд Остин в осторожной манере прокомментировал новое наступление ВСУ на Запорожском фронте.

Об этом Остин сказал на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее, отвечая на вопрос об активизации боев на юге Украины, пишет CNN.

"У них по-прежнему есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление", - заявил глава Пентагона.

По его словам, Украина "сохраняет личный состав и технику", даже когда прокладывает себе путь через минные поля и другие препятствия.

Ранее об этом же писала The New York Times. При этом опрошенные изданием эксперты пока не уверены в том, что это главный удар и говорят, что ситуация прояснится через несколько дней.

Напомним, вчера ВСУ начали новую масштабную атаку в районе Работино под Ореховым. Бои продолжаются и сейчас.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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