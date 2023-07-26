"Тактическая линия не изменилась". ВСУ опровергают информацию о потере трех населенных пунктов на Луганщине
ВСУ опровергают информацию о потере трех населенных пунктов в Луганской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый в комментарии CNN.
"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась", - сказал Черевый.
Напомним, вчера украинский военный паблик DeepState сообщил, что потеряны были села Надежда и Новоегоровка, что возле Кармазиновки Луганской области.
А незадолго до этого в минобороны РФ заявили о захвате села Сергеевка в той же области.
Ранее "Страна" подробно анализировала ситуацию на фронте.
Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.
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