Минобороны РФ заявило о захвате села Сергеевка. Судя по всему, речь идет о Сергеевке в Луганской области, что западнее Сватово.

Украина информацию пока не комментирует и не подтверждает.

Сергеевка находится недалеко от Кармазиновки, где на днях РФ пошла в масштабное наступление, скопив большую группировку. По оценкам украинского командования, россияне имеют цель выйти к Оскольскому водохранилищу.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на Бердянском направлении на глубину до 1,4 километра.

Между тем война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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