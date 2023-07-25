Во вторник, 25 июля, Укрзализныця сообщает о том, что из-за обстрелов поезда пойдут в объезд Шепетовки (Хмельницкая область).

Временно изменен маршрут движения поездов львовского направления. В частности, утром это коснулось поездов Рахов-Киев, Запорожье-Ужгород, Запорожье-Ковель.

Пассажиров с билетами на эти поезда, которые не смогут осуществить посадку на своих станциях, предупреждают, что уехать можно будет следующими рейсами аналогичного направления. Обменивать билеты не нужно.

Напомним, такое сообщение уже было на прошлой неделе, во время одного из налетов по северо-западным и центральным областям.

Сегодня ночью "Шахиды" атаковали Киевскую область и была угроза их применения в других регионах.

Напомним, что сегодня ночью Киев ночью атаковали беспиилотниками. Обошлось без пострадавших. Силы ПВО обнаружили "Шахеды" и сбила их на подлете к столице.