Киев ночью атаковали беспиилотниками
Ночью 25 июля Киев в очередной раз атаковали беспилотниками. Воздушная тревога длилась три часа.
Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.
Предварительно, при атаке Киева РФ применила иранские боеприпасы типа "Shahed".
Силами и средствами ПВО все воздушные цели были обнаружены и уничтожены на подлете в Киев. По информации на эту минуту - в столице обошлось без жертв и разрушений.
Это уже шестая атака дронов на столицу в июле.
Напомним, что ранее появились фото с места падения обломков "Шахеда" в Шевченковском районе Киева.