Ночью 25 июля Киев в очередной раз атаковали беспилотниками. Воздушная тревога длилась три часа.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

Предварительно, при атаке Киева РФ применила иранские боеприпасы типа "Shahed".

Силами и средствами ПВО все воздушные цели были обнаружены и уничтожены на подлете в Киев. По информации на эту минуту - в столице обошлось без жертв и разрушений.

Это уже шестая атака дронов на столицу в июле.

Напомним, что ранее появились фото с места падения обломков "Шахеда" в Шевченковском районе Киева.