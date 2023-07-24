Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что атака беспилотников на Москву имела целью объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления.

Он пишет, что от взрыва вылетели окна в одном из военных вузов на Комсомольском проспекте. Это Институт военных дирижёров (на видео).

Грозев заявляет, что прямо напротив него - по Комсомольскому проспекту, 17 - находится штаб-квартира кибервойск ГРУ и хакерской группировки Fancy Bear.

Судя по карте, там находится магазин "Военторг" на первом этаже здания. Пострадало ли оно - данных нет.

Также российские телеграм-каналы пишут о локациях, куда была беспилотная атака в Москве.

Во-первых, в здание на проспекте Лихачева, где расположен магазин "Леруа Мерлен" (на видео).

Во-вторых, над Комсомольским проспектом.

Обе улицы сейчас перекрыты в сторону области. Напомним, заявлялось об атаке двух дронов.

Также сегодня во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прилете по складу боеприпасов в Джанкойском районе и объявил эвакуацию населения сел в радиусе пяти километров от места взрыва.