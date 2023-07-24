Рано утром 24 июля столицу РФ Москву атаковали беспилотники.

Как заявило минобороны РФ, "пресечена попытка Киева осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы. Беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты Москвы, подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших нет".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 4 часов утра "зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет".

Телеграм-каналы пишут, что в Москве повреждено здание на Комсомольском проспекте, которое расположено рядом с Минобороны и ГРУ РФ. Сообщается, что в помещении выбиты окна, фрагменты дрона нашли возле здания.

Еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Повреждены два верхних этажа высотки.

Кроме того, некоторые паблики пишут, что есть попадание в военную казарму.

Напомним, 4 июля в Минобороны РФ заявляли о сбитии четырех беспилотников на территории Новой Москвы и области. Также сообщали о сбитии дрона в Кубинке, где находится воинская часть спецназа ВДВ, военный аэродром, военная база и главный храм вооруженных сил РФ.