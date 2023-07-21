В Министерстве обороны выступили с заявлением относительно закупок БПЛА украинского производства.

Оно опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"В период с 22 февраля 2022 года Министерством обороны Украины принято на вооружение/в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства. Среди них, в том числе, 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов.

Общее количество поставленных в Вооруженные сил Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц", - сказано в посте.

Также в ведомсвте заверили, что для него является приоритетом "развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности разведывательных, ударных дронов, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов". Поэтому министерство осенью 2022 года существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей. В результате чего срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно 2 лет до 3-5 недель.

Снабжение БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растет в геометрической прогрессии, добавили в министерстве.

"С рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов, наименования и объемы не раскрываются из соображений безопасности. Объемы снабжения определены на основании необходимости, сформированной Генеральным штабом ВС Украины", - рассказали в министерстве, добавив, что согласно бюджетным предписаниям запрещено заключать контракты на несуществующие серийные модели.

"Кроме того, по состоянию на 20 июля 2023 г. в Министерство обороны поступило два предложения от предприятий, входивших в состав бывшего концерна "Укроборонпром". В частности, в 2023 году с предприятием концерна заключен государственный контракт на закупку разведывательного дрона. Также сейчас завершены испытания дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". Осуществляется процедура допуска к эксплуатации", - говорится в публикации.

Как мы сообщали, вчера блогер Мартин Брест написал, что государство в лице Министерства обороны за полтора года войны не заказало у концерна "Укроборонпром" ни одного дрона-камикадзе.

А незадолго до этого министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр обороны Алексей Резников не стали отвечать на вопрос на пресс-конференции, сколько производится дронов в Украине и закупает ли их Минобороны.