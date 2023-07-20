Государство в лице Министерства обороны за полтора года войны не заказало у концерна "Укроборонпром" ни одного дрона-камикадзе.

Об этом в комментариях в Facebook сообщил менеджер проектов госконцерна Олег Болдырев, известный как Мартин Брест.

"Он ("Укроборонпром") не может (и не должен) производить что-либо, что у него не закажет государство. Иначе это "нанесение ущерба государству". Так вот. За все время с начала полномашстабки Минобороны как основной заказчик не то что дрона не заказало - даже не проявило заинтересованности. А по закону без требования государства "Укроборонпром" не имеет права тратить средства", - заявил Болдырев.

В последнее время многие волонтёры заявляют о том, что Украина сильно отстает от России в производстве дронов для нужд армии, а Министерство обороны их вообще не закупает и, в целом, ситуация с дронами на войне для Украины складывается угрожающая.

Вчера министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр обороны Алексей Резников не стали отвечать на вопрос на пресс-конференции, сколько производится дронов в Украине и закупает ли их Минобороны. Резников переадресовал вопрос к командованию ВСУ. Он заявил, что украинская армия должна дать заявку на то, сколько и какие дроны ей нужны и с какими боеприпасами.

Правда, в июне спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад сообщила, что Украина успешно применила беспилотник собственного производства с дальностью поражения до тысячи километров.